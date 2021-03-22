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الصحة العالمية: أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بكورونا حول العالم خلال 24 ساعة

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الصحة العالمية: أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بكورونا حول العالم خلال 24 ساعة الصحة العالمية: أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بكورونا حول العالم خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

07:57 ص الإثنين 22 مارس 2021

جنيف - (أ ش أ):

كشفت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية عن إصابة أكثر من 513 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 122.52 مليون حالة.

ووفقا لنشرة منطمة الصحة العالمية اليومية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، ارتفع إجمالي مصابي دول العالم بالفيروس التاجي إلى 122 مليونا و524 ألفا و424 شخصا فيما ارتفع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 بمقدار 9984 حالة ليصل إلى مليوني و703 آلاف و620 شخصا.

جدير بالذكر أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات مؤكدة رسميًا من دول العالم.

وتمثل أوروبا أكثر من 43٪ من حصيلة إصابات كوفيد-19 اليومية بتسجيل 206 آلاف و504 حالات تليها أمريكا الشمالية والجنوبية بـ 202 ألفا و660 شخصا ثم جنوب شرق آسيا بـ51 ألفا و988 حالة.وتسجل الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي تليها البرازيل ثم الهند.

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