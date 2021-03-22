أخبار عاجلة

الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
"أبو عتيق": الموافقة السامية بخصوص "مسار" تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لافروف: العلاقات مع الصين لا تخضع لأي عوامل انتهازية ولا تستهدف دولة ثالثة

Print
لافروف: العلاقات مع الصين لا تخضع لأي عوامل انتهازية ولا تستهدف دولة ثالثة لافروف: العلاقات مع الصين لا تخضع لأي عوامل انتهازية ولا تستهدف دولة ثالثة

مصراوي Masrawy

07:56 ص الإثنين 22 مارس 2021

بكين - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إن "نموذج التفاعل بين والصين خال تماما من أي قيود أيديولوجية" مؤكدا في الوقت نفسه أن العلاقات بين الجانبين "لا تخضع لأي عوامل انتهازية ولا تستهدف أي دولة ثالثة".

وأضاف لافروف –في تصريحات لوسائل إعلام صينية بمناسبة زيارته إلى الصين اليوم وغدا بدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"- أن "الصين شريك استراتيجي حقيقي لروسيا ودولة مماثلة الفكر، ويجب أن يكون حوارهما القائم على الثقة والاحترام المتبادلين قدوة للدول الأخرى"، معتبرا أن العلاقات الروسية-الصينية الحالية الأفضل وتتسم بالشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي ودخلت حقبة جديدة، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل المعاهدة الصينية-الروسية لحسن الجوار والتعاون الودي الموقعة في يوليو عام 2001".

وأشار إلى أن الوضع الدولي يمر بتغيرات عميقة، مع تنامي قوة مراكز النفوذ الاقتصادي والمالي والسياسي الجديدة، معتبرا أن هذه "التطورات الموضوعية، التي تؤدي إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب وديمقراطي، يتم عرقلتها من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي تسعى لمواصلة الهيمنة بأي ثمن على الاقتصاد العالمي والسياسة وفرض إرادتها وشروطها على الآخرين".

وتابع إن البلدين يعملان على تعزيز أجندة بناءة وموحدة ويأملان في أن يكون نظام الحوكمة الدولي عادلا وديمقراطيا ويعمل بسلاسة ويستند إلى تفاعل مكثف بين الدول ومبادراتها الرامية للتكامل.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن "التعاون بين روسيا والصين على الساحة الدولية يؤثر بشكل عام على استقرار الوضعين العالمي والإقليمي"، وأن "الحوار القائم على الثقة والاحترام المتبادلين يجب أن يكون قدوة للدول الأخرى".

وحول مكافحة الجديد، قال لافروف "لقد حافظنا على تعاون وثيق للغاية منذ التقارير الأولى عن اندلاع كوفيد-19. وقدم الجانبان على الفور المساعدة المتبادلة: قدمنا المساعدة لأصدقائنا الصينيين الذين قدموا يد العون للروس فيما بعد".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

شبكة عيون الإخبارية