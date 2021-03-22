أخبار عاجلة

الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
"أبو عتيق": الموافقة السامية بخصوص "مسار" تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة الحدود مع المكسيك قريبًا

Print
الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة الحدود مع المكسيك قريبًا الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة الحدود مع المكسيك قريبًا

مصراوي Masrawy

07:56 ص الإثنين 22 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة المرافق الحدودية مع المكسيك قريبًا.

وأشار بايدن -في تصريحات للصحفيين، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إلى أنه سيتوجه (في وقت ما) للحدود مع المكسيك، مضيفًا "إننا نعمل على التأكد من إعادة تأسيس ما كان موجودًا في وقت سابق، أن يتمكن المهاجرون من تقديم أوراقهم من موطنهم الأصلي".

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التعامل مع مشكلة تدفق آلاف المهاجرين على الحدود مع المكسيك، والذين زاد عددهم في الآونة الأخيرة، بينما تحاول رسم سياستها في هذا الملف.

وكان وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس قد قال في تصريحات له "إننا نطرد العائلات ونطرد الكبار القادمين بمفردهم"، مؤكدًا أن الحدود مغلقة في الوقت الحالي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية