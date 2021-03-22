العراق يسعى إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير القطاع النفطي

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن وزارة النفط تسعى لتنفيذ مشاريع عملاقة لزيادة الطاقات الإنتاجية والتخزينية للنفط الخام وتوسيع طاقات العراق لتصدير النفط الخام في محافظة البصرة /550 كم جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الاثنين عن الوزير العراقي قوله إن وزارة النفط تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام "في مشروع تطوير حقل أرطاوي النفطي بمحافظة البصرة ليصل معدل الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا وإنتاج الغاز إلى 900 مليون قدم مكعب".

وذكر أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع رفع الطاقة التخزينية للنفط الخام التي تضم 62 مشروعا تم إنجاز 22 منها فضلا عن 60 خزانا كبيرا للمياه".

وأوضح الوزير العراقي أن وزارة النفط تعمل منذ عامين مع شركة هولندية لإنجاز دراسة مشروع لتشييد مدينة اصطناعية نفطية في المياه الإقليمية العراقية شمالي الخليج بطاقة تصديرية تبلغ 3 ملايين برميل يوميا فضلا عن رفع القدرة التخزينية لتأمين احتياجات السوق النفطية مستقبلا".

وقال إن" تداعيات وباء كوفيد-19 أثرت على حجم الاستثمارات النفطية في العالم مما تسبب في تباطؤ العمل بهذا المشروع الاستراتيجي".

وأكد عبد الجبار أن المفاوضات مازالت مستمرة بين وزارة النفط وائتلاف شركتي أكسون موبيل الأمريكية وبترو تشاينا الصينية لتنفيذ مشروع جنوبي العراق المتكامل بقيمة تصل إلى 53 مليار دولار لمدة 30 عاما الذي يضم مشاريع معالجة مياه البحر لضخها إلى الآبار النفطية وتطوير الحقول النفطية ومد خطوط أنابيب ومحطات معالجة مياه عملاقة بمحافظة البصرة.

وقال إن "مستويات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية بمحافظة البصرة تتجاوز حاليا مليوني برميل يوميا".

وأوضح أن معدلات إنتاج وتصدير النفط الخام لازالت تشكل نحو 90 % من موارد البلاد المالية سنويا.