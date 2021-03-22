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أستراليا.. إجلاء 18 ألف شخص من نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات

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أستراليا.. إجلاء 18 ألف شخص من نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات أستراليا.. إجلاء 18 ألف شخص من نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات
الولاية فتحت مراكز إجلاء بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة منذ الجمعة

أستراليا.. إجلاء 18 ألف شخص من نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات

أجلت السلطات الأسترالية نحو 18 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي البلاد، بسبب الفيضانات واستمرار هطول الأمطار.

وقالت رئيسة وزراء الولاية، غلاديس بريجيكليان: إن ما يقدر بنحو 18 ألف شخص غادروا منازلهم في نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة؛ وفق " اليوم".

وأضافت يريجيكليان أن الأمطار الغزيرة ستستمر، وحثت السكان المحليين على توخي الحذر.

هذا وقد تم إعلان 38 منطقة على أنها "مناطق كوارث"، وتعتزم السلطات تقديم مساعدات مالية تُقدّر بنحو 800 دولار لكل شخص بالغ و300 دولار لكل طفل.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية أن ولاية نيوساوث ويلز فتحت مراكز إجلاء بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة منذ يوم الجمعة الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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