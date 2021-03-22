أخبار عاجلة

الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
"أبو عتيق": الموافقة السامية بخصوص "مسار" تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

9  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

Print
9  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية 9  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

9  مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية وعسير والقصيم وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهات متتالية لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز أيضًا منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس وضرية وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين. وتشهد كذلك سُحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى

مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض

العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض

"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة

"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة

شبكة عيون الإخبارية