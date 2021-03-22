أخبار عاجلة

الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
"أبو عتيق": الموافقة السامية بخصوص "مسار" تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​​صالون الأوبرا الثقافي يستضيف مبدعات عربيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

Print
​​​صالون الأوبرا الثقافي يستضيف مبدعات عربيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ​​​صالون الأوبرا الثقافي يستضيف مبدعات عربيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

مصراوي Masrawy

02:03 ص الإثنين 22 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):

يعقد صالون الأوبرا الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمسية يوم الأربعاء المقبل على المسرح الصغير يستضيف مجموعة من المبدعات العربيات هن الكاتبات السورية قمر صبري الجاسم، الجزائرية فتيحة عبدالرحمن بقه، اليمنية فاطمة العشبي، والمصريات الكاتبة والناشرة الدكتورة زينب أبو سنه، والشاعرات إلهام عفيفي ،عبير العيسوي، حنان شاهين، شاهيناز الفقي، ياسمين عبدالعزيز ويديرها الفنان امين الصيرفى ويتخللها فقرة غنائية لفرح بسمه بمصاحبة عارفة البيانو دانا محسن.

ويتناول الحوار أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية إلى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن إلى النجاح في العمل الثقافي والإنساني باعتبارهن نماذج مضيئة في بلادهن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية