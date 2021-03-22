​​​​رئيس "المتحدة للخدمات الإعلامية" يكشف تفاصيل مسلسلات الشركة في رمضان

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المتحدة تبحث عن النصوص الملائمة لما يحدث في الوطن، مضيفًا أن الأعمال الدرامية تركز على التنمية والتطوير.

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة لديها 20 عملًا دراميًا سيعرض في شهر رمضان، لافتًا إلى أن تامر مرسي أصدر توجيهاته بإجراء تغييرات في المسلسلات لتكون 15 حلقة، بينما "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة" و"القاهرة كابول" ستكون 30 حلقة.

وتابع أن مسلسل الاختيار يكشف كواليس ما حدث فى 2013، مؤكدًا أنه لأول مرة سيتم الكشف عن ملفات جديدة في الأعمال الدرامية الثلاثة، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تتعاون بالمعلومات والتفاصيل في الأعمال الدرامية الثلاثة.

وأوضح أن هجمة مرتدة عمل درامي سينال إعجاب المصريين ومن ملفات المخابرات العامة المصرية، ويلقي الضوء على الصراع العربي الإسرائيلي ومعاهدات السلام، والحرب العراقية الإيرانية، مؤكدًا أن غالبية المشاهد في الأعمال الدرامية الثلاثة صورت في مصر بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن "القاهرة كابول" عمل درامي يتعرض للإرهاب تحت مسمى الإسلام السياسي، وسيتحدث عن ليلة مقتل الشيخ الذهبي.