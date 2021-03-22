وزير الداخلية اللبناني: أجهزة خارجية تخطط لأعمال أمنية في البلاد

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قال إنني لا أملك أسماء بل تحليل معلومة وعلينا صد هذا المخطط

قال محمد فهمي وزير الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، إن "أجهزة خارجية تخطط لأعمال أمنية في البلاد، وتنفيذها يتم من الداخل"، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال "فهمي" في حديث لقناة "الجديد" ردًا على سؤال في هذا الصدد: "هناك وقائع حصلت في نوفمبر 2019 على خط التماس بين الشياح وعين الرمانة، وفي حزيران 2020 بالمكان نفسه، تؤكد أن هناك أجهزة أمنية خارجية تخطط لتستفيد، والوقود هم المنفذون من الداخل".

وأضاف: "المخطط للعمل الأمني هو الذي يريد الاستفادة من الحرب الأهلية في لبنان، وبالنسبة لي هو إسرائيل"، مضيفًا: "لا أملك أسماء بل تحليل معلومة، وعلينا صد هذا المخطط".

وقال فهمي: "عندما أقول إن الوضع الأمني تلاشى فأنا أتكلم بصدق وأدق ناقوس الخطر".