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4 أبريل.. محاكمة سائق حاول خطف فتاة في التجمع

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4 أبريل.. محاكمة سائق حاول خطف فتاة في التجمع 4 أبريل.. محاكمة سائق حاول خطف فتاة في التجمع

مصراوي Masrawy

09:45 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة 4 أبريل المقبل نظر محاكمة سائق حاول اختطاف فتاة تحت تهديد السلاح الأبيض للتعدي عليها بمنطقة التجمع.

وذكر قرار الإحالة أقوال الفتاة التي أكدت محاولة السائق خطفها، وأنها استقلت معه سيارته، وهددها بسلاح أبيض محاولًا التحرش بها واصطحابها لمكان مجهول، لكنها استغاثت ما أجبره على إيقاف السيارة وتركها.

وورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من فتاة تتهم سائقًا بمحاولة خطفها للتعدي عليها وبإجراء التحريات اللازمة، وبإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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