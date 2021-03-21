النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه

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أعلن نادي النصر الجدول الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة خلفًا للمجلس المنحل، الذي يبدأ يوم الاثنين 22 مارس، فيما سيكون يوم الانتخاب في الأول من إبريل المقبل.

وقررت وزارة الرياضة السعودية إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس النصر، وحل مجلس الإدارة بعد مخالفات عدة قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.

وسيكون أمام الراغبين برئاسة نادي النصر 5 أيام لتقديم ملفاتهم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر، تبدأ في يوم 22 مارس الجاري، وتنتهي يوم 27 مارس. وسيتم فحص القوائم وإعلانها يومَي 28 و29 من الشهر الجاري، وسينظر في الطعون المقدمة يوم 30 مارس، على أن تعلن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 إبريل موعدًا لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي العاصمي.

وبحسب الجدول الزمني الذي أصدره النادي فإن يوم الجمعة 2 إبريل سيكون موعدًا للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي سيتم النظر في تلك الطعون قبل اعتماد مجلس الإدارة المنتخب من قِبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وأشار نادي النصر إلى أن طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس النادي سيتم استقبالها على البريد الإلكتروني التابع للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بين التاسعة من صباح يوم الاثنين والتاسعة من مساء يوم الجمعة.