التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الخبير الاقتصادي محمد نجم، إنه جمع أهم الأسئلة المتكررة، التي تخص أكبر عدد من المواطنين، بشأن مبادرة التمويل العقاري الأخيرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نجم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "1- سؤال بيقول محدود الدخل في مصر إزاي يقدر يوفر مقدم 100 أو 150 الف جنيه؟ دة مبلغ كبير جدًا، أيه الحل؟".

أوضح: "المقدم المطلوب من محدود الدخل أقل من كدة بكتير وده هشرحه تحت، بس السؤال الصح قدرتك على السداد كام؟ يعني إزاي البنك بيحدد أن أنت آخرك شقة سعرها كذا؟".

وتابع: "ركز معايا في الخطوات دي، الخطوة الأولى، الحد الأدنى لراتب محدود الدخل، البنوك بتقول إن صافي دخلك الشهري لا يزيد عن 4400 جنيه بس مقالتش أنه لازم يكون 4400، يعني ممكن يبقى 4200 أو 3500 عادي، المهم مينزلش تحت 2800، ليه؟ عشان تحت المستوى ده مش هتقدر تدفع القسط بحده الأدنى في مبادرة الـ30 سنة، الحسابات دي أنا اللي عملتها، هي حسبة رقمية بحتة تقدر تعملها لوحدك لو عندك معطيات كافية بتدخل بيانات بتطلعلك نتايج وشكرًا".

كما قال نجم: "يبقي المرتب لازم يكون بين 2800 - 4400 شهريًا، لو أنت في النطاق ده يبقى أنت في نظر البنك قادر على التقسيط ضمن التمويل العقاري على 30 سنة، فئة محدودي الدخل".

وأضاف: "الخطوة التانية، تطبيق معادلة الحد الأقصى الآمن للأقساط الشهرية. بناءا على تحديد مستوى الدخل بنحدد أقصى قيمة للقسط الشهري، وبما أن البنك المركزي أعلن سابقًا أن القسط مينفعش يعدي 40% من مرتبك، من هنا قدرت أحط الحد الأدنى 2800 جنيه شهريًا راتب".

وتابع: "الخطوة التالتة تحديد الحد الأقصى للوحدة السكنية، وفقًا لرقم الدخل ونسبة القسط نقدر نحدد أقصى سعر للوحدة السكنية اللي تقدر تشتريها، أقصى سعر للشقة = 350 ألف جنيه وفقًا لنائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، ممكن أقل لكن مينفعش أكتر لأن أنت آخرك 40% من دخلك اللي هو 2800 جنيه".

وأكمل: "أما الخطوة الرابعة فهي تحديد المقدم، بناء على سعر الشقة نقدر دلوقتي نحدد المقدم، قبل كدة كان المفروض المقدم = 20% اللي هما = 70 ألف جنيه، صح؟، البنك المركزي هينزل بالمقدم لـ15% اللي هما = 52 ألف جنيه. طب أفرض فيه حد مش معاه المبلغ ده؟ تقدر تدفع المقدم على 3 سنين بدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي".

وقال: "الخطوة الأخيرة تحديد القسط الشهري، يبقى بعد تسوية المقدم، هيتبقى عليك 298 ألف جنيه قيمة التمويل البنكي

القسط هيبقى 1200 جنيه في الشهر على 30 سنة بفائدة 3% فائدة متناقصة.. ألف مبروك".

واختتم الخبير الاقتصادي: "سؤال بيقول أروح فين وآجي منين؟، أي حد عايز يعرف يروح فين عشان ياخد تمويل عقاري من أماكن محترمة وموثوقة ومرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي يدخل على اللينك ده، وده موقع حكومي مش أي كلام يعني، هيلاقي فيه كل التفاصيل الخاصة بالشركات اللي بتشتغل بنظام التمويل العقاري: t.ly/ateb ونصيحتي روح للشركات لأنها أسهل من البنوك والتفاهم معاهم والتواصل بيكون أسرع".

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