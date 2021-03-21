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مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

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مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث
خلال استقبال "الحجرف" سفير لدى اليمن لبحث آخر التطورات

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات التي تشهدها اليمن، وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية للوصول إلى الحل السياسي وفق تلك المرجعيات.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمساعدة أبناء الشعب اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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