حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة الشروق وبدر، الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم: "محمود. م"، 25 سنة، "إبراهيم. و" 30 سنة، مسجل، و"وليد. م"، 23 سنة.

واعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات وتفكيكها وبيعها، كما أقروا بأنهم وراء سرقة 3 سيارات من داخل جراج سيارات بمنطقة المرج، واعترفوا بسرقة سيارتين آخريين وتمكنوا من تفكيكهما داخل مخزن يمتلكه أحد المتهمين بمنطقة المرج.

بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط 3 أشخاص أثناء سرقتهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان المخزن الموجود به بعض السيارات المفككة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.