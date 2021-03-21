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دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام

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دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام

مصراوي Masrawy

07:18 م الأحد 21 مارس 2021

(مصراوي):

أقيمت مراسم دفن الدكتورة نوال السعداوي، مساء اليوم الأحد، في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، بحضور الأسرة فقط بسبب ظروف وباء كورونا، في غياب وسائل الإعلام لرغبة أسرتها.

ورحلت السعداوي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عامًا.

يذكر أن نوال السعداوى ولدت عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، واحدة من أهم الكاتبات المصريات والإفريقيات على العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا وفازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، كما نالت جائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا، تعد أشهر من نادى بتحرير المرأة، وضعت مؤلفات حققت صدى واسعا لتناولها قضايا المجتمع بشكل مختلف.​

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