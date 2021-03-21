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بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

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بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة الأردني محمود الحديد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء النتائج الملازمة للفريق في بطولة الدوري.

ويأتي قرار الإقالة بعد خسارة الفريق اليوم الأحد أمام العين متذيل جدول الترتيب في ختام منافسات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة الوحدة قد عينت المدرب الأردني محمود حديد في بداية شهر فبراير الماضي خلفاً للمدرب البرتغالي المقال إيفو فييرا الذي أقيل لذات السبب بعد نهاية الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري المحترفين.

يشار إلى أن الوحدة تلقى اليوم خسارته السادسة على التوالي حيث أدت هذه الهزائم بالفريق أن يتبوأ أحد المراكز المؤهلة للهبوط لدوري الدرجة الأولى حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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