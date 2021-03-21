"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

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آل سعد: المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030

بدأت شركة أدير العقارية، المسوّق الحصري لتصفية عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة؛ تسلمها عروض الشراء بالأظرف المغلقة لأرض قصور حطين التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 484 ألف متر مربع شمال مدينة الرياض؛ وحدّدت الشركة يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021م، في الساعة الرابعة عصرًا، موعدًا نهائيًا لتسليم الأظرف المغلقة، على أن يتم فتح المظاريف في (مزاد النخبة) يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م عند الساعة 4.30 مساءً في قاعة الخزامى بمدينة الرياض.

ويُتوقع أن يشهد (مزاد النخبة) لبيع أرض قصور حطين منافسة محتدمة، نظرًا لأهمية المشروع وموقعه، وتمتعه بعديد من المميزات التي تجعل منه فرصة استثمارية رائدة.

ومن المُنتظر مشاركة المهتمين من رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين في تقديم العروض للمزاد الذي سيقام بإشراف أمناء إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه د. محمد فداء بهجت، وأ. أسعد صالح باسودان.

من جانبه، أشار متعب بن حمد آل سعد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن الاستثمار العقاري في مدينة الرياض يعد من أفضل الاستثمارات في المملكة نظرًا للنمو المستمر الذي تشهده العاصمة، وتمتعها بقوة اقتصادية كبرى، وقدرة عالية على جذب المشاريع الضخمة، ما جعلها وجهة للشركات العالمية.

وبيَّن أن المشاريع التطويرية التي تشهدها مدينة الرياض حاليًا، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، تسعى إلى تعزيز مكانة العاصمة كوجهة نوعية للاستثمار، من خلال دعم مقوماتها الحضارية، وتطوير بنيتها العمرانية والاقتصادية، لتصبح واحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة.

وأشار آل سعد، إلى أن قصور حطين تعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية الواعدة في العاصمة، وذلك لأهمية موقعه الاستراتيجي في قلب حي حطين أحد أهم الأحياء السكنية الراقية والنابضة بالحياة في مدينة الرياض، متوسطًا مجموعة من أبرز الأحياء في المنطقة، وقربه من عديد من الخدمات ووسائل الترفيه والجامعات والمدارس.. كل تلك الميزات جعلت من أرض قصور حطين مكانًا استثنائيًا للاستقرار أو الاستثمار.

وما يميز أرض قصور حطين أيضًا مجاورتها عددًا من المعالم الرئيسة في العاصمة، مثل: بوليفارد الرياض، المكان مول، رياض بارك، ومركز الملك عبدالله المالي، ومجمع حطين سكوير، ومجمع يو ووك المراكز العربية (جادة الجامعة)، والحي الدبلوماسي (حي السفارات)، وقربها من مدينة الدرعية التاريخية، كما تتميز أرض المشروع بإطلالتها الرائعة على طريق الملك خالد بطول يقدر بنحو 450 مترًا، ووجود شبكة طرق رئيسة وفرعية تسهل الوصول إليها، وتربطها بوسط العاصمة من خلال طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الإمام سعود بن فيصل.