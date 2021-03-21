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استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن

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استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن
استهدفت مسؤولين بارزين في "البنتاغون" منهم نائب رئيس الأركان

استلهمته من

ذكر مسؤولان استخباراتيان أمريكيان أن "الحرس الثوري الإيراني بحث احتمال شن ضربة على قاعدة فورت ماكنير العسكرية الأمريكية الواقعة في واشنطن، مع استهداف مسؤولين بارزين في البنتاغون" بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن المسؤولين اليوم (الأحد).

وبين المسؤولان أن وكالة الاستخبارات الوطنية اعترضت في شهر يناير الماضي رسائل أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني بحث في يناير 2021 تدبير هجوم على القاعدة على غرار حادث استهداف المدمرة يو إس إس كول التي تعرضت في أكتوبر عام 2000 لتفجير نفذه انتحاري ينتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي من على متن قارب توقف إلى جانب السفينة الحربية في ميناء عدن اليمني ما أدى إلى مقتل 17 بحاراً، بحسب " اليوم".

وأضافا أن الحرس الثوري خطط لقتل نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف مارتن، كما خطط للتسلل ومراقبة القاعدة.

وقاعدة "فورت ماكنير" إحدى أقدم القواعد في الولايات المتحدة، وهي مقر إقامة "مارتن" الرسمي، وتقع إلى جانب منطقة ووتر فرانت ديستركت البحرية التي طورت حديثاً في واشنطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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