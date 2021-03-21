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"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة

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"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة "خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة
طالب الدول بتعزيز وتجديد التزاماتها بها

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأحد) قرار أنقرة الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" الموقعة عام 2011، التي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري.

وقال "بايدن" في بيان نقلته "رويترز": "على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض المعاهدات الدولية الهادفة لحماية النساء ومحاسبة المنتهكين".

ووصف القرار التركي بأنه "خطوة محبطة إلى الوراء".

وذكرت الجريدة الرسمية التركية أمس أن تركيا انسحبت من اتفاقية إسطنبول بموجب مرسوم صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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