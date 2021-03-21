وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كابول - (د ب أ)

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة غير معلنة إلى كابول اليوم الأحد، في خضم مشاورات بشأن الانسحاب الكامل للقوات الدولية من أفغانستان.

وفي كابول، التقى أوستن بكبار المسؤولين الأفعان، وفي مقدمتهم الرئيس أشرف غني، وفقا لبيان من القصر الرئاسي الأفغاني.

تأتي زيارة أوستن لأفغانستان في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية قبل الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية المتبقية بالبلاد، والبالغ عددها 2500 ، وذلك في الأول من مايو.

وخلال زيارته، عبر الجانبان عن قلقهما حيال تزايد أعمال العنف في تلك الدولة التي تمزقها الحرب، وفقًا للقصر الرئاسي.

وأضاف القصر أن الرئيس غني ووزير الدفاع الأمريكي أكدا على الحاجة إلى سلام عادل ودائم كحل رئيسي للوضع الحالي في البلاد.

وكتب أوستن على تويتر قائلاً: "أتيت إلى أفغانستان للاستماع والتعلم. هذه الزيارة مفيدة للغاية بالنسبة لي، وستؤثر على مشاركتي في المراجعة التي نجريها بشأن الوضع في أفغانستان مع الرئيس الأمريكي".

والموعد النهائي للانسحاب جزء من اتفاق وقعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وبموجب الاتفاق، وعدت الولايات المتحدة بسحب كل القوات الدولية من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية، والدخول في محادثات سلام بين الأفغان أنفسهم.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي عقب جولة في آسيا، شملت اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وهذه هي أول زيارة خارجية يقوم بها أوستن إلى آسيا وأفغانستان منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم في يناير الماضي .