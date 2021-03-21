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بايدن ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف

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بايدن ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف بايدن ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف

مصراوي Masrawy

06:17 م الأحد 21 مارس 2021

وكالات:

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية النساء من العنف بأنه أمر "مخيب للآمال بشدة"، قائلاً اليوم الأحد إنها "خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة".

وأضاف بايدن في بيان، نقلته فضائية "الحدث"، اليوم الأحد "على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين.. هذه خطوة محبطة إلى الوراء بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم".

وانسحب تركيا أمس البست من اتفاقية إسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة.

بدورهم، انتقد زعماء أوروبيون ما وصفوه بـ"قرار تركيا المحير والمثير للقلق" بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وحثوا الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة النظر فيه.

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت في تركيا في السنوات الأخيرة وشاركت آلاف النساء يوم السبت في إسطنبول ومدن أخرى في احتجاج على قرار الانسحاب من الاتفاقية.

وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانزعاج من هذا القرار، وكانت تلك ثاني مرة خلال أربعة أيام ينتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة، بسبب قضايا حقوقية وذلك بعد تحرك الادعاء التركي لإغلاق حزب سياسي مؤيد للأكراد.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء يوم السبت: "لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية".

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