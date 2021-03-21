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"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

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"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح "إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

مصراوي Masrawy

06:19 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، آلية تنفيذ خدمة تحسين العلاقة التعاقدية ما يسمى إلغاء الكفيل السعودي، وخدمة التنقل الوظيفي.

وقال حنفي خلال حديثه لـ"مصراوي"، إن نقل الخدمة أو فرصة العمل من شركة لأخرى يتم بإنشاء حساب إلكتروني للعامل وحساب للمؤسسة الجديدة للعروض الوظيفية المطلوبة على منصة "قوى" التابعة لوزارة التنمية البشرية ، على أن يتم توثيق العقد إلكترونيًا بين العامل وصاحب العمل الجديد، بعد وصول طلب نقل الخدمة.

وتابع حنفي: "بعد ذلك يصل طلب خدمات النقل للعامل وشروط التعاقد ويتم الموافقة أو الرد، ثم يتم إشعار المنشأة القديمة اللي شغال فيها العامل بطلب انتقال العامل ويتم الموافقة فورًا بالانتقال إلى الخدمة المتوفرة للشركة الجديدة، ثم يتم احتساب مدة عقد العمل من تاريخ الموافقة على طلب نقل الخدمة الجديد".

وعن كيفية تعويض المؤسسة بعد انتقال أو خروج العامل منها، قال حنفي، إن السعودية، تعوض الشركة أو المؤسسة التي تركها العامل بمنحها تأشيرة جديدة فورًا على أن تتحمل المؤسسة أو الشركة الجديدة كافة رسوم إجراءات نقل خدمات العامل.

وأشار إلى أن العامل يتحمل كافة رسوم الخروج والعودة كونه -"طالب"- الخدمة، على أن تمنح التأشيرة خلال 10 أيام لوزارة الموارد البشرية السعودية للبت في التأشيرة والخروج والعودة أو الخروج النهائي، ثم يمنح العامل بعدها خمسة صلاحية على الموبايل الخاص به، لتنفيذ إجراء عملية الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو تنقل صلاحيات الخروج والعودة للعامل لكي يتمكن من عمل الخروج والعودة.

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