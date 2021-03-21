الأرصاد: احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سحب عالية ومتوسطة مصاحبة للتيار النفاث، تعبر شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

يأتي هذا في ظل إعلان وزارة البيئة، تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من 21 حتى 24 مارس الجاري، استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ليوم السبت 20 مارس الجاري وحتى الساعات الأولى من يوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، نشاط الرياح الجنوبية على فترات مما تسبب في تركيز الأتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا تستمر حتى نهاية يوم الأحد 21 مارس 2021.

وتبين أنه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 مارس تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء 24 مارس.

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