"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية

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يتناول التأهيل العلمي للدعاة ويقدمه مختصون في الدعوة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، برنامج "رؤية وبناء" الثالث، والذي يستمر مدة خمسة أيام بمشاركة 300 من الدعاة الرسميين بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر ندوات ومحاضرات ولقاءات علمية متخصصة يلقيها نخبة من المختصين في الدعوة عبر تطبيق الزوم.

ويفتتح البرنامج في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بكلمة لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، يتناول أهداف البرنامج ورسائله العامة وتوجيهات للدعاة، فيما يلقي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري ندوة علمية للدعاة عن عناية الداعية بالقرآن الكريم، يديرها مدير الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بالوزارة الشيخ عامر بن بنوان العنزي.

كما يتناول المحاضرون في الأيام المتبقية للبرنامج عناية الداعية بالسنة النبوية، والفقة، وفقه الأولويات، وفي اليوم الأخير يخصص حول تأهيل الدعاة العلمي في الرد على الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

ويأتي تنظيم البرنامج لتفعيل دور الدعاة في بناء المنهج الوسطي المعتدل، تماشياً مع "رؤية المملكة 2030" في الرؤية والبناء، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يؤكد أهمية رسالة الدعاة وتميزها لتحقيق أهداف ورسالة الوزارة.