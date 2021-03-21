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استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي

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استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي
في عملية نوعية تتطلب تجهيزًا عاليًا

استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية نوعية لإزالة ورم كيسي لمريض، تسبّب له في الضغط على مجرى التنفس مع صعوبة في التنفس وتغير شديد في الصوت للمريض؛ حيث تم إجراء العملية دون الحاجة للشق الرغامي - ولله الحمد -.

واستطاع فريق التخدير وضع الأنبوب الخاص بالليزر لتأمين مجرى التنفس، ومن ثَم قام الأطباء المتخصصون في جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومجرى التنفس بإزالة الكيس كاملًا بالليزر، بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة ومجرى التنفس الدكتور عبدالله الهلالي.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية التي تتطلب تجهيزًا عاليًا وتنسيقًا بين أطباء التخدير وأطباء الجراحة والعناية المركزة.

الجدير بالذكر أن المريض كان يعاني من صعوبات في التنفُّس ومن بحّة شديدة في الصوت، وتمت العملية بنجاح وخرج المريض بحالة جيدة بعد العملية - بفضل الله - مع اختفاء صعوبات التنفس وبحّة الصوت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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