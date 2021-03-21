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شاهد معالم القاهرة تختفي خلف موجة الأتربة (صور)

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شاهد معالم القاهرة تختفي خلف موجة الأتربة (صور) شاهد معالم القاهرة تختفي خلف موجة الأتربة (صور)

مصراوي Masrawy

05:49 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

ضربت موجة الأتربة، محافظتي القاهرة والجيزة مساء اليوم الأحد، ما أدى لصعوبة الرؤية الأفقية، وصعوبة رؤية معظم معالم المحافظتين خلف الأتربة.

أعلنت وزارة البيئة، عن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من 21 حتى 24 مارس الجاري.

يأتي ذلك استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ليوم السبت 20 مارس الجاري وحتى الساعات الأولى من الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، نشاط الرياح الجنوبية على فترات ما تسبب في تركيز الأتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا تستمر حتى نهاية يوم الأحد 21 مارس 2021.

وتبين أنه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 مارس تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء 24 مارس.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 012226933.

ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة.

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