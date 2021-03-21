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والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

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السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

مصراوي Masrawy

05:47 م الأحد 21 مارس 2021

الرياض - (د ب ا)

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من جروسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وذكرت "واس" أن الجانبين "استعرضا خلال الاتصال أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية".

كان مندوب السعودية لدى الوكالة الذرية عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، قال مطلع الشهر الجاري، إن إيران مستمرة في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن طهران تؤمن بسياسة الابتزاز النووي.

وتطالب السعودية بأن تكون جزءا من أية مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية وإيران بشأن الاتفاق النووي.

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