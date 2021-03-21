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بريطانيا تحذر من محاولة الاتحاد الأوروبي منع صادرات لقاح كورونا إلى بلاده

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بريطانيا تحذر من محاولة الاتحاد الأوروبي منع صادرات لقاح كورونا إلى بلاده بريطانيا تحذر من محاولة الاتحاد الأوروبي منع صادرات لقاح كورونا إلى بلاده

مصراوي Masrawy

05:35 م الأحد 21 مارس 2021

لندن - (أ ش أ):
حذر وزير الدفاع البريطاني بين والاس من أن محاولات الاتحاد الأوروبي منع صادرات اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى بلاده قد تؤدي إلى ما وصفه بـ"نتائج عكسية".
وقال والاس، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، إن "المفوضية الأوروبية ستعاني من إلحاق ضرر جسيم بسمعتها في حال حظرت صادرات اللقاح"، ملوحًا بالقول "إذا أُنتهكت العقود المبرمة والتعهدات بين الطرفين، فإن ذلك يعد أمرا مضرا للغاية ليحدث لتكتل تجاري يفتخر بسيادة القانون".
وأضاف أن "الأمر سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأن الشئ الوحيد الذي نعرفه بشأن إنتاج اللقاح وتصنيعه أنه مسألة تعاونية".. وتابع "إذا بدأنا في تغيير ذلك، وإذا بدأت المفوضية فعل ذلك، فأعتقد أنها ستقوض ليس فقط فرص مواطنيها في الحصول على برنامج لقاح مناسب، بل أيضًا دولا أخرى حول العالم مع تشويه لسمعة الاتحاد الأوروبي، الذي أعتقد أنه سيجد صعوبة بالغة من أجل التغيير على المدى القصير".
وتأتي التصريحات الأخيرة خلال أحدث تبادل للانتقادات اللاذعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث أن هناك خلافا مستمرا بين التكتل وشركات تصنيع لقاحات كورونا بعد إتهام التكتل شركة "أسترازينيكا" بالإخفاق في الوفاء بعقدها المتعلق بامداد اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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