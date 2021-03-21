وسائل إعلام: وفاة مسؤول حوثي بارز مطلوب للتحالف

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

كشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، عن وفاة اللواء زكريا الشامي، وزير النقل في حكومة الجماعة غير معترف بها دوليًا.

ونشرت قيادات حوثية ونشطاء تابعون للجماعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، التعازي في وفاة الشامي، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان السابق لدى الحوثيين.

ولم يصدر الحوثيون إعلانًا رسميًا بوفاة الشامي.

ويعد الشامي، أحد المطلوبين الأربعة لتحالف دعم الشرعية، ضمن قائمة تضم 40 قياديًا حوثيًا، ورصد التحالف 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.