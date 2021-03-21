أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وسائل إعلام: وفاة مسؤول حوثي بارز مطلوب للتحالف

Print
وسائل إعلام: وفاة مسؤول حوثي بارز مطلوب للتحالف وسائل إعلام: وفاة مسؤول حوثي بارز مطلوب للتحالف

مصراوي Masrawy

05:26 م الأحد 21 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ)

كشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، عن وفاة اللواء زكريا الشامي، وزير النقل في حكومة الجماعة غير معترف بها دوليًا.

ونشرت قيادات حوثية ونشطاء تابعون للجماعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، التعازي في وفاة الشامي، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان السابق لدى الحوثيين.

ولم يصدر الحوثيون إعلانًا رسميًا بوفاة الشامي.

ويعد الشامي، أحد المطلوبين الأربعة لتحالف دعم الشرعية، ضمن قائمة تضم 40 قياديًا حوثيًا، ورصد التحالف 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية