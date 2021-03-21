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خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان التأثير على الانتخابات الإيرانية

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خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان التأثير على الانتخابات الإيرانية خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان التأثير على الانتخابات الإيرانية

مصراوي Masrawy

05:23 م الأحد 21 مارس 2021

طهران - (د ب أ)

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية تحاول التأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة القادمة في بلاده.

وأضاف خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، اليوم الأحد، إن الدولتين هاتين تحاولان منذ فترة تقليص مشاركة الناخبين والتأثير على نتيجة الانتخابات القادمة المقررة في يونيو.

وأشار إلى أن ذلك يتم "باستخدام التكتيكات النفسية" بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

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