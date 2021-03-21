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محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن

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محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن

مصراوي Masrawy

05:38 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين والبنك المركزي، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكل من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وميرفت الليثي، وكيل مساعد القطاع المالي بالبنك المركزي، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك.

ووجّه رئيس الوزراء الشكر لمحافظ البنك المركزي على التنسيق التام مع الحكومة في مختلف الملفات، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي: "تم عرض مشروع الموازنة على الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية منذ أيام"، مشيرًا إلى جهود الحكومة التي تقوم بها لتطبيق إجراءات الحوكمة والسيطرة على معدلات الدين العام.

وخلال الاجتماع، أشاد عامر بالتعاون الكامل بين الحكومة، موجهًا الشكر لرئيس الوزراء، ومشيرًا إلى أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.

كما استعرض المحافظ النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم تأكيد قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة "كورونا"، والقدرة على تحمل الصدمات والمخاطر.

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مصراوي Masrawy

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