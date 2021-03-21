﻿العين يكبد الوحدة خسارته السادسة على التوالي ويعقّد من وضعه في الجدول

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في ختام الجولة 24 من دوري المحترفين

نجح فريق العين متذيّل جدول الترتيب باستعادة نغمة الفوز بعد أن غاب عنها في الجولات الـ7 الماضية على حساب مضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون رد مُلْحِقًا به الهزيمةَ السادسة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في ختام منافسات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير، بينما تجمّد رصيد الوحدة عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.

لاح الأمل للضيوف للتقدم بالنتيجة عندما احتسب الحكم سلطان الحربي ركلةَ جزاء في مصلحتهم إثر إعاقة البرازيلي لويس غوستافو داخل المنطقة، لكن الأخير سدد كرة ضعيفة تمكّن الحارس أمين بخاري من التصدي لها (31).

في حين وضع النجم السنغالي بادو نديياي فريقه العين بالمقدمة بعد عمل مجهود فردي مميز حينما قاد الكرة من حوالي منتصف الملعب ليتوغّل داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرّت في سقف مرمى عبدالله العويشير عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتمكّن النيجيري أمادو موتاري من مضاعفة النتيجة لأصحاب الضيافة عند الدقيقة 80 حينما استغلّ خطأً فادحًا من دفاع الوحدة ليتوغّل منفردًا بالمرمى قبل أن يسدّد كرة قوية داخل الشباك.

ونجح فيصل الجمعان بزيادة الغلّة التهديفية للعين بتسجيله ثالثَ الأهداف برأسية جميلة وقف الحارس عاجزًا عن التصدّي لها عند الدقيقة (87).

في حين أطلق محمد فؤاد رصاصة الرحمة في شباك الوحدة بإحرازه الهدفَ الرابع بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع.