"مبالغ فيها".. عضو بـ"الشيوخ" يرفض عقوبة ختان الإناث

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأكد النائب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن العقوبة مبالغ فيها، متابعًا: "تعاقب بـ5 سنوات على الأقل، إذا كانت العاهة المستديمة لا تأخذ 7 أشهر، لابد أن تفرق بين الأمرين، وإذا اعتمد على تغليظ العقوبة لابد أن تجعل مرتكب الجريمة حريص على ألا ترتكب، وجريمة القتل أخطر من الختان".

وقال: "العبرة ليست بتغليظ العقوبة، وإنما بتطبيقها"، قائلًا: "لابد أن يكون هناك توعية وتنوير وثقافة، والحبس 5 سنوات يدمر الأسرة ويضيّع البنت، وشباب الأسرة، عقوبة على جاهل، وأنا أعترض على هذا التعديل".

ووافق المجلس مبدئيًّا في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بختان الإناث.

واستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الصحة والسكان، مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق؛ وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .