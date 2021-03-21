أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"مبالغ فيها".. عضو بـ"الشيوخ" يرفض عقوبة ختان الإناث

Print
"مبالغ فيها".. عضو بـ"الشيوخ" يرفض عقوبة ختان الإناث "مبالغ فيها".. عضو بـ"الشيوخ" يرفض عقوبة ختان الإناث

مصراوي Masrawy

05:25 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأكد النائب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن العقوبة مبالغ فيها، متابعًا: "تعاقب بـ5 سنوات على الأقل، إذا كانت العاهة المستديمة لا تأخذ 7 أشهر، لابد أن تفرق بين الأمرين، وإذا اعتمد على تغليظ العقوبة لابد أن تجعل مرتكب الجريمة حريص على ألا ترتكب، وجريمة القتل أخطر من الختان".

وقال: "العبرة ليست بتغليظ العقوبة، وإنما بتطبيقها"، قائلًا: "لابد أن يكون هناك توعية وتنوير وثقافة، والحبس 5 سنوات يدمر الأسرة ويضيّع البنت، وشباب الأسرة، عقوبة على جاهل، وأنا أعترض على هذا التعديل".

ووافق المجلس مبدئيًّا في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بختان الإناث.

واستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الصحة والسكان، مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق؛ وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية