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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء مصر والوطن العربي، اللية قمر التربيع الأول لشهر شعبان 1442 هجرية، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشمال الشرقي وسيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 05:40 مساءً بتوقيت السعودية وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية، أنه سيتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وتابع: "تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد".

وأضاف أبو زاهرة، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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