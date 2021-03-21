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"دعوة أجياد" تؤسّس وحدة تطوع وفقًا للمعيار الوطني في المملكة

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عبر تطبيق برنامج "إدامة"

أسّست جمعية "أجياد" للدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، الوحدة التطوعية، عبر تطبيق برنامج "إدامة" (المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع في المملكة).

جاء ذلك خلال زيارة ممثل البرنامج المستشار عدنان الجمل، بمقر الجمعية، أمس؛ حيث تمت مناقشة عدد من المحاور تتعلق بهذه المناسبة، بحضور عدد من منسوبي الجمعية.

ويأتي لقاء المستشار بقرارٍ من مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويعدّ "إدامة" من مبادرات المركز التي تهدف إلى تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن جمعية الدعوة بأجياد متخصصة في دعوة وتوعية الحجاج والمعتمرين وسكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم من المواطنين والمقيمين.

وتملك وحدة تطوعية تقدّم برامج نوعية مبتكرة للفرق التطوعية التابعة للجمعية من الجنسين.

كما تقدم العديد من البرامج التطويرية المتخصصة، وتهيئ لخدمة مكة وأهلها ومن يفد إليها عبر مبادرات ومسابقات تشرف عليها الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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