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"داعش" يتبنى قتل 33 جندياً مالياً الأسبوع الماضي

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"داعش" يتبنى قتل 33 جندياً مالياً الأسبوع الماضي "داعش" يتبنى قتل 33 جندياً مالياً الأسبوع الماضي
أشار إلى استيلائه على آليات وأسلحة

‬أعلن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا مسؤوليته، اليوم (الأحد) عن كمين نصبه الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل 33 جندياً مالياً، وفقاً لبيان نشرته مجموعة سايت للاستخبارات وأوردته "رويترز".

وأشار التنظيم إلى أن "مقاتليه استولوا على ثلاث مركبات بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة".

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن هجمات سابقة على جانبي الحدود، أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الماليين والنيجيريين. ونفذ أيضاً كميناً نصبه عام 2017 في قرية تونغو تونغو النيجيرية أسفر عن مقتل أربعة من القوات الخاصة الأمريكية وخمسة جنود نيجيريين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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