أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

Print
حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد
كنز يحتفظ به متحف هيرميتاج في سان بطرسبورغ

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم

‬يصعب التصديق بأن هذه السجادة ذات الرموز المعقدة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهي كنز يُحتفظ به متحف هيرميتاج في سان بطرسبورغ.

وأثارت الألوان الزاهية المشكلة من الأحمر والأصفر والأزرق والرسومات المعقدة لسجادة بازيريك اهتمام العلماء منذ اكتشافها خلال رحلة استكشافية أثرية في مقبرة في جبال ألتاي في العام 1949.

وحول تلك السجادة تقول الباحثة بمتحف هيرميتاج في سان بطرسبورغ إيلينا ستيبانوفا: "هذه السجادة مهمة لثقافة بازيريك وفقاً للخصائص الأسلوبية للتفاصيل".

ويرجع تاريخ مقبرة البارو نفسها إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، مما يعني أن السجادة كانت مستخدمة لفترة طويلة جداً، وبشكل مكثف كما تظهره علامات التآكل.

وتعود ثقافة "بازيريك" إلى الفترة ما بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد، وترتبط ببقايا بشرية محنطة وُجِدت في تربة الصقيع في سيبيريا، وبعض المومياوات معروضة أيضاً في المتحف.

ويعتقد الخبراء أن السجادة كانت مركز اهتمام أجيال متعاقبة من منازل بازيريك، وهي أقدم مثال معروف في العالم للسجاد ذي الوبر المعقود والمنسوج على طريقة العقدة المزدوجة التركية أو المتماثلة.

وتم تزيين المربع المركزي للسجادة بـ 24 شكلاً مؤطراً ومحاطة بحيوان الفتخاء الأسطوري والأيايل، وتحتوي أطراف السجادة على 28 شخصية لرجال يمتطون جياد وفقاً لـ"يورو نيوز".

وعلى الرغم من استخدامها المكثف ونتيجة دفنها في ظروف قاسية لما يقرب من 2500 عام، إلا أن ألوانها لا تزال حية وقوية ما يثير حيرة العلماء.

من جانبه، قرر أحد الباحثين في معهد علم وظائف الأعضاء بجامعة فريدريش وهو كارل ميسينجر كشف أسرارها تمكّن الباحث من الحصول على ألياف من سجادة في العام 1991، وتوصل مع زملائه إلى أن التصوير بالميكروسكوب الإلكتروني كشف على ألياف الصوف التي تمت معالجتها بتقنية صباغة خاصة تتضمن التخمير تحت المجهر الإلكتروني الماسح، وتعرف فريق البحث على الصوف المخمر من خلال الوضع المرتفع للطبقات على طول الألياف والتوزيع المميز للأصباغ عبر المقطع العرضي للألياف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. "خالد الفيصل" يتغنى بحب الوطن في قصيدة جديدة: "‏يا أجمل الدنيا عَمَارْ وبراري"

بالفيديو .. "خالد الفيصل" يتغنى بحب الوطن في قصيدة جديدة: "‏يا أجمل الدنيا عَمَارْ وبراري"

بالفيديو.. تعرف على أهم 10 أسئلة متداولة عن لقاحات كورونا يجيب عليها متحدث "الصحة"

بالفيديو.. تعرف على أهم 10 أسئلة متداولة عن لقاحات كورونا يجيب عليها متحدث "الصحة"

بالفيديو.."العرفج": تعاقد الجهات الحكومية مع مشاهير مواقع التواصل يحتاج إلى ضبط

بالفيديو.."العرفج": تعاقد الجهات الحكومية مع مشاهير مواقع التواصل يحتاج إلى ضبط

بالفيديو.. إمام مركز خادم الحرمين بالأرجنتين: ما قدمته السعودية للشعب الأرجنتيني مفخرة لكل مواطن سعودي

بالفيديو.. إمام مركز خادم الحرمين بالأرجنتين: ما قدمته السعودية للشعب الأرجنتيني مفخرة لكل مواطن سعودي

شبكة عيون الإخبارية