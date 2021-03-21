أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق يسجل 4502 إصابة جديدة بكورونا و2247 حالة في فلسطين

Print
العراق يسجل 4502 إصابة جديدة بكورونا و2247 حالة في فلسطين العراق يسجل 4502 إصابة جديدة بكورونا و2247 حالة في فلسطين
خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 4502 إصابة جديدة بكورونا و2247 حالة في فلسطين

‬سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 793892 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14007، فيما تم تسجيل 4374 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 715073 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 64812 مصاباً، منهم 492 في العناية المركزة.

فلسطين:

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 21 وفاة، و2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1753 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

بيراميدز المصري: إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا

بيراميدز المصري: إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا

شفاء لاعب المقاولون العرب سيف الدين الجزيري من فيروس كورونا

شفاء لاعب المقاولون العرب سيف الدين الجزيري من فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية