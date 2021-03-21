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بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول "محبط للغاية"

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بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول "محبط للغاية" بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول "محبط للغاية"

مصراوي Masrawy

04:58 م الأحد 21 مارس 2021

وكالات

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، على انسحاب تركيا من اتفاقية "إسطنبول" لمنع العنف ضد المرأة، قائلاً: "إنه محبط للغاية" حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف بايدن، أن انسحاب تركيا من الاتفاقية تمثل خطوة إلى الخلف من أجل التحرك لإنهاء العنف ضد النساء على مستوى العالم.

وانسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول، أمس السبت، وهي معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف والعنف الأسري ضد المرأة، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وأدت مناقشة المعاهدة، التي وقعتها 45 دولة مع الاتحاد الأوروبي عام 2011 في إسطنبول إلى انقسام بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والبلاد العام الماضي، حيث قال المحافظون إنها تقوض القيم التقليدية وهيكل الأسرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء السبت.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد لإظهار أن المعاهدة يجب أن يتم تعزيزها من خلال التغييرات التشريعية ويجب تنفيذها بشكل صارم.

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