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رئيس الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

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رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي رئيس الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

مصراوي Masrawy

04:53 م الأحد 21 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مستجدات الشأن الليبي، وعددًا من القضايا المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأحد، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، عقب وصول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة تعد الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جهته، وجه وزير الخارجية الإيطالي التهاني لرئيس الليبية بمناسبة مباشرة مهامه.

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