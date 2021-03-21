العراق يسجل 4502 إصابة جديدة بكورونا و2247 حالة في فلسطين

★ ★ ★ ★ ★

خلال الـ24 ساعة الماضية

‬سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 793892 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14007، فيما تم تسجيل 4374 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 715073 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 64812 مصاباً، منهم 492 في العناية المركزة.

فلسطين:

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 21 وفاة، و2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1753 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.