بالإضافة إلى السجن.. رئيس "دينية الشيوخ" يقترح منع خاتن الإناث من مزاولة مهنة الطب

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس؛ وهي حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض أو النسل، ويمكن أن نقول أيضًا كرامة الإنسان.

وأضاف عامر، خلال بيان له اليوم الأحد: "أبدي موافقتي القوية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلق بختان الإناث".

وذكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ أن ختان الإناث جريمة مكتملة، وفي الوقت ذاته تعد انتهاكًا لحفظ النفس والعرض وكرامة الإنسان.

واقترح عامر إضافة إلى ما ورد من عقوبات في تقرير اللجنة المشتركة، أنه إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزالًا لمهنة التمريض، بالسجن، أن يُمنع تمامًا من مزاولة المهنة ويحال إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل بالحكومة، وإذا لم يكن يعمل في الحكومة يُمنع من مزاولة المهنة؛ لخطورة العادة السيئة.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ بأن مَن يقوم بتلك الجريمة مع فتاة أو طفلة برئية لا حول لها ولا قوة، فإنه يخالف ما أقسم عليه من حفظ النفس.