أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فتح باب التسجيل للشركات الراغبة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة "مستند"

Print

مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلن جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن فتح باب تأهيل وتسجيل الشركات الراغبة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وتشمل مجالات التسجيل للشركات ما يلي:

1- خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية وكنس ونظافة الشوارع.

2- خدمات إدارة وتشغيل وإنشاء محطات المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية/ الزراعية.

3- خدمات إدارة وتشغيل وإنشاء مواقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية.

ونص الإعلان على أنه على الشركات المتقدمة ملئ نماذج التأهيل والقيد بكل ملحقاتها وفقا للضوابط.

وتضمن الإعلان أن تلقي الطلبات يكون مدة شهر واحد اعتبارا من 1 أبريل 2021 على أن تقوم الشركات بتقديم نسخة ورقية مختومة بخاتم الشركة وأخرى إلكترونية على قرص مدمج أو أي وسيط تخزين إلكتروني وتتقدم الشركة بهذه المستندات إلى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات باليد أو من خلال البريد.

1

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية