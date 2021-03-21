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اعتقال عضو برلمان تركي بـ"البيجامة"

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اعتقال عضو برلمان تركي بـ"البيجامة" اعتقال عضو برلمان تركي بـ"البيجامة"

مصراوي Masrawy

04:24 م الأحد 21 مارس 2021

أنقرة- (بي بي سي):

أخرجت الشرطة التركية سياسيًا مؤيدًا للأكراد من مقر حزبه في البرلمان حيث كان يعتصم مرتديا الـ"بيجامة" احتجاجا على إسقاط عضويته.

وقال عمر فاروق جرجرلي أوغلو أثناء اقتياده اليوم من البرلمان إنه سيواصل المقاومة.

وكان أعضاء البرلمان قد صوتوا على عزله بسبب نشره دعاية إرهابية بحسب الادعاءات، قبيل انتخابه في 2018 إذ شارك رابطًا لقصة إخبارية حول دعوة للسلام من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور.

وطالب أحد كبار المدعين العامين في تركيا بحل حزب جرجرلي أوغلو، بسبب ادعاءات بصلات مع حزب العمال الكردستاني.

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