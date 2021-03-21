أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لقاح : رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

Print
لقاح فيروس كورونا: رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض لقاح : رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

مصراوي Masrawy

04:16 م الأحد 21 مارس 2021

كانبرا- (بي بي سي):

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الأسترالية كوانتاس لبي بي سي إن "الحكومات ستصر" على لقاحات للمسافرين على الخطوط الدولية. وأضاف أن العديد من الحكومات تتحدث الآن عن التطعيم باعتباره "شرطًا للدخول" ، وحتى لو لم يكونوا كذلك ، فأعتقد أن شركات الطيران يجب أن تفرض سياستها الخاصة.

وشرح ألان جويس أن من واجب شركات الطيران الاهتمام بالركاب وبالطاقم ويجب أن يشعر كل شخص على متن الطائرة بالأمان. وهذا قد يضطرنا إلى تغيير الشروط والأحكام التي تحجز بموجبها التذاكر. وسيكون الركاب بالتأكيد على استعداد لقبول التغيير. إذ إن غالبية العملاء لدينا بحسب استطلاعات الرأي تؤيد فكرة التطعيم كشرط للسفر.

لكن هناك معارضة لهذا الاتجاه في الوقت الحالي خاصة من منظمة الصحة العالمية إذ تعتقد أن التطعيم لايجب أن يكون شرطا للسفر، وبغض النظر عما يريده القطاع الخاص - ستكون هناك حاجة إلى نهج موحد من الحكومات لإجراء تغيير كهذا بحسب المنظمة.

ويُنظر إلى لقاحات على أنها ضرورية لإحياء قطاع الطيران الذي شهد انخفاضا كبيرا في أعداد الركاب في جميع أنحاء العالم وصلت نسبته إلى 75 في المئة العام الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية