أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك" بالأسطول الغربي

Print
"المطيري": تهدف إلى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة

إطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «الفلك 4» بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية السودانية في الأسطول الغربي اليوم، بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.
وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع المطيري أن مناورات التمرين -التي تستمر إلى يوم الخميس القادم- تهدف إلى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة مع مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ومجموعة الطيران البحري، ومجموعة سفن الإسناد، ومجموعة الزوارق بالأسطول الغربي، وتطويرعملية القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية السودانية الشقيقة لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في البحر الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين

جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين

جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين

جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين

اختتام مناورات الفلك 4 بين القوات السعودية والسودانية

اختتام مناورات الفلك 4 بين القوات السعودية والسودانية

البحرين تستنكر بشدة استمرار الميليشيا الحوثية إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

البحرين تستنكر بشدة استمرار الميليشيا الحوثية إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية