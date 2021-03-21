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جامعة طيبة تنظّم مسابقة "هاكثون 2" لاستثمار القدرات البشرية

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جامعة طيبة تنظّم مسابقة "هاكثون 2" لاستثمار القدرات البشرية جامعة طيبة تنظّم مسابقة "هاكثون 2" لاستثمار القدرات البشرية
لاستقطاب العقول الرائدة وتطوير مهارات الطلاب والطالبات

جامعة طيبة تنظّم مسابقة

تفتتح جامعة طيبة، غدًا، مسابقة "هاكثون طيبة 2" عن بعد، والتي تنظّمها عمادة شؤون الطلاب؛ وذلك لاستقطاب العقول الرائدة واستثمار القدرات البشرية وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في الجامعات ، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني.

وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبد الرحمن الحربي أنه تم قبول 82 طلبًا للمشاركة في المسابقة؛ حيث جاء نوع المشاركين كتالي: 70 طلب مشاركة جاء من قبل الطلاب، و12 طلبًا جاء من غير الطلاب؛ حيث سجل في محور المجتمع السيبراني 32 طلب مشاركة، وفي محور التعليم سجل 27 مشاركًا، وفي محور الصحة جاءت 14 مشاركة، وأخيرًا 9 مشاركات في محور البيئة والتدوير.

وأضاف الدكتور "الحربي" أن الجامعات التي شاركت هي: جامعة طيبة، وجامعة الأمير سطام، وجامعة الطائف، وجامعة الأمير مقرن، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، والجامعة الإسلامية، وجامعة حائل، وجامعة تبوك.

وأوضح "الحربي" أن الهدف من المسابقة هو المساهمة في تحقيق أولويات الجامعة البحثية، وتفعيل التقنيات الجديدة في المدن بحلولٍ إبداعية مبتكرة، وإتاحة الفرصة للاستثمار في الحلول التقنية لتطوير البيئات المدنية، وأيضًا إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة بأفكارهم المميزة، وأخيرًا إبراز القدرات والخبرات في مجال التقنية والحاسب من منسوبي الجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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