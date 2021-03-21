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قائد القوات الجوية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

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قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021 قائد القوات الجوية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021
بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي

قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

وقف قائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي (2021)، بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.
واستمع سموه إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات والتحضيرات لھذا للتمرين، وجاھزية الطاقة البشرية والمنظومات.
كما التقى بالمشاركين وحثھم على بذل الجھد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليھم بالنفع في تأدية مھامھم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، والحرص على سلامة التنفيذ.
يذكر أن التمرين سينفّذ بقاعدة مصحف الجوية بمدينة (سرغودھا) في جمھورية باكستان الإسلامية خلال شھر مارس الحالي، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة من نوع (التورنيدو) مع كامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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