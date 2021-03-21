"تعليم جازان" أول مسابقة عبد الله الفيصل في الشعر العربي

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عن قصيدة "ترانيم وطن" للطالب فيصل حكمي

حقّق ‏الطالب فيصل بن محمد حكمي، من ثانوية مزهرة التابعة لمكتب تعليم المسارحة والحرث بتعليم جازان، المركز الأول في مسابقة الأمير عبد الله الفيصل في الشعر العربي للمرحلة الثانوية.

وكرّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، الفائزين في مسابقة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي من طلبة المرحلة الثانوية والجامعات.

وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 500 ألف ريال، وتشرف عليها أكاديمية الشعر العربي، تزامنًا مع اليوم العالمي للشعر.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، التهنئة لأمير المنطقة ونائبه، مؤكدًا أن هذا المنجز جاء نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به أبناء وبنات المنطقة منهما.

وأشاد بجهود وزارة التعليم في تحفيز الطلاب والطالبات ودعم مشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية، بما يسهم في تنمية مواهبهم.

وأشار إلى أن هذا المنجز يأتي امتدادًا لتميُّز أبناء وبنات المنطقة في مختلف المجالات؛ ومنها المجال الأدبي.

وقدّم التهنئةَ للطالب فيصل حكمي وأسرته ومدرسته، ولمكتب تعليم المسارحة والحرث، ولكل منسوبي التعليم بالمنطقة بهذا المنجز، ومثمّنًا جميعَ الجهود التي بُذلت من المعلمين والمشرفين لتحقيق هذا المنجز.

يُذكر أن الطالب فيصل حكمي، من ثانوية مزهرة، حقّق المركز الأول بالمسابقة على مستوى طلاب المرحلة الثانوية، عن قصيدة "ترانيم وطن"، خلال الموسم الأول للجائزة، التي شهدت مشاركة أكثر من سبعة آلاف طالب.