وزير الحج المكلف يصدر قراراً وزارياً يشدد على الانضباط ويدعو العاملين بالوزارة لاستحضار حجم الأمانة

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"عصام بن سعيد" يؤكد على الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور والانصراف ومنع التدخين

‬دعا وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد جميع العاملين في الوزارة أياً كانت المسؤولية المنوطة بهم، لاستحضار حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم، مبيناً أنها تشريف بأن اختارهم الله أن يكونوا ضمن العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.

وقال الوزير في قرار وزاري صدر اليوم: "عملكم في الوقت نفسه تكليف عظيم، وأمانة سيُسأل عنها، مع ما فيها من عظيم الأجر والثواب".

وشدد الوزير في قراره اليوم على الالتزام بعدم التدخين في أروقة الوزارة ومكاتبها وممراتها وفروعها.

وأكد على التزام جميع العاملين في الوزارة بمواعيد العمل اليومية حضوراً وانصرافاً، مشدداً على أنه سيطبق في حق المخالف الجزاءات المقررة نظاماً.